ABN AMRO, utile 2024 in diminuzione a 2,4 miliardi di euro

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha comunicato unneldi 397 milioni di euro, rispetto ai 545 milioni di euro del quarto trimestre del 2023. Dopo aver dedotto i coupon AT1, l'utile è stato di 349 milioni di euro, in calo rispetto ai 523 milioni di euro del 2023. Il reddito netto da interessi () nel quarto trimestre del 2024 è aumentato di 164 milioni di euro a 1.668 milioni di euro. I ricavi netti dasono saliti a 500 milioni di euro, rispetto ai 452 milioni di euro del quarto trimestre del 2023, segnando un aumento annuo di 48 milioni di euro, a cui hanno contribuito tutte le unità clienti.L'di ABN AMRO per il 2024 è stato di 2.403 milioni di euro, in calo rispetto all'utile dell'anno precedente di 2.697 milioni di euro (-11%)."ABN AMRO ha registrato un altro solido risultato annuale, con un utile netto di 2,4 miliardi di euro per il 2024 e un ritorno sul capitale proprio di oltre il 10% - ha commentato il- L'anno ha visto un'ulteriore crescita del nostro reddito netto da interessi e delle commissioni. Con il mercato dei mutui olandese in ripresa nel 2024, siamo riusciti ad aumentare la nostra quota di mercato per la nuova produzione dal 16% al 19%. Nel 2024, siamo anche riusciti a far crescere il portafoglio di prestiti aziendali nei nostri temi di transizione: digitale, nuove energie e mobilità. La nostra base di costo sottostante era in linea con la nostra guidance di 5,3 miliardi di euro e la nostra solida qualità del credito ha portato a rilasci di svalutazioni nette.