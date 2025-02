Generali, Consob certifica il 5,118% di UniCredit

Unicredit

Generali

(Teleborsa) - La Consob certifica il 5,118% cheha di, ufficializzando di fatto quanto anticipato dal CEO di Unicredit, Andrea Orcel, parlando durante la call con gli analisti sui risultati 2024 di Piazza Gae Aulenti, che aveva dichiarato che la banca era salita sopra il 5% nel capitale del Leone.Secondo quanto emerge dalle, Unicredit ha il 4,184% in diritti di voto riferibili ad azioni. Lo 0,772% è invece in contratti 'Forward' esercitabili alle date di scadenza comprese tra il 20 marzo 2025 e il 19 dicembre 2025; contratti 'Certificate' e 'Equity option listed' esercitabili in qualunque momento, con date di scadenza comprese tra il 20 giugno 2025 e il 18 dicembre 2026. Lo 0,162% in contratti 'Equity option', 'Certificate' e 'Equity option OTC' esercitabili alle date di scadenza comprese tra l'8 settembre 2025 e il 22 dicembre 2031; contratti 'Certificate' e 'Equity option OTC' esercitabili in qualunque momento, con date di scadenza comprese tra il 19 marzo 2025 e il 31 dicembre 2049.L'operazione è del 7 febbraio scorso.