MADE Competence Center Industria 4.0: numeri record nel 2024

(Teleborsa) -, punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nella manifattura, ha registrato un 2024 di straordinari successi, conche confermano il suo ruolo da protagonista nelladelle imprese italiane. Nel corso dell’anno, sono stati avviati 179 progetti con 169 aziende e organizzati 120 eventi, che hanno visto la partecipazione di oltre 4.500 persone provenienti da 3.661 aziende. La formazione ha continuato a essere un motore fondamentale per il successo delle imprese, con 190 corsi erogati a più di 2.000 iscritti, provenienti da 591 aziende."Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per MADE4.0. Questi risultati sono il frutto di un impegno costante e collettivo, che ci ha permesso di consolidare il nostro ruolo di moltiplicatori di opportunità per le imprese italiane - ha dichiarato, Presidente di MADE - Siamo fieri dei progressi raggiunti, ma non ci fermiamo qui. Guardiamo con determinazione al futuro, consapevoli che la digitalizzazione e la sostenibilità sono le chiavi per costruire un ecosistema industriale competitivo e resiliente. Il nostro impegno per il 2025 sarà orientato a rafforzare ulteriormente l’impatto delle nostre attività e ad accompagnare le imprese verso un futuro sempre più innovativo e inclusivo".Il Competence Center per l’industria 4.0, ha confermato il suo ruolo diper le imprese, mettendo a disposizione le proprieper supportare lae l’introduzione delle, come l’intelligenza artificiale, il digital twin, la robotica collaborativa e la cybersecurity. Le sue infrastrutture sono state costantemente aggiornate, con l’introduzione di tecnologie innovative come una bolla 5G industriale, per rimanere sempre all’avanguardia nel panorama tecnologico.Nel 2025, MADE4.0 continuerà ad incrementare la propria offerta di progetti e servizi, rafforzando ulteriormente la collaborazione con istituzioni nazionali ed europee, e accelerando le transizioni gemelle, digitale e sostenibile delle PMI italiane. Particolare attenzione sarà posta su, con servizi e corsi di formazione pensati ad hoc per favorirne l’adozione nell’ecosistema delle piccole e media imprese italiane.