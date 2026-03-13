LU-VE Group, nel 2025 EBITDA sale a 88,7 milioni e ordini in crescita del 34%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha approvato la Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, confermando un esercizio caratterizzato da una redditività ai massimi storici e da una solida generazione di cassa. Il Gruppo ha chiuso l'anno con un fatturato di 605,4 milioni di euro, segnando una crescita del 2,8% rispetto al 2024, grazie soprattutto a una forte accelerazione registrata nel quarto trimestre. L'EBITDA adjusted ha raggiunto il livello record di 88,7 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi del 14,7%, mentre l'utile netto rettificato è salito a 42,1 milioni di euro, in aumento del 12,6% su base annua.



La struttura finanziaria del Gruppo esce ulteriormente rafforzata, con una posizione finanziaria netta migliorata di quasi 25 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Alla luce di questi risultati, la società ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,47 euro per azione.



Un dato particolarmente significativo per le prospettive future è il valore del portafoglio ordini, che a fine dicembre ha toccato i 233,7 milioni di euro, registrando un incremento del 34,2% rispetto al 2024.



"Nel 2025 abbiamo conseguito il ritorno alla crescita anticipato un anno fa, grazie al recupero del secondo semestre e in particolare alla forte accelerazione del quarto trimestre (+10,2%). Ancora una volta abbiamo registrato una redditività record, con un EBITDA adjusted pari al 14,7% dei ricavi. Molto positivo anche l’andamento del portafoglio ordini con un aumento del 34,2% rispetto al 2024. – ha dichiarato Matteo Liberali, Presidente e CEO di LUVE – Nel 2026, contiamo di progredire ulteriormente verso i nostri obiettivi di medio-lungo termine. Ci aspettiamo che la crescita sia trainata principalmente dai mercati dei data center della "power generation", nonché dall’ulteriore recupero delle pompe di calore; tutti ambiti nei quali LUVE continua a rafforzare il proprio posizionamento attraverso soluzioni avanzate ed efficienti sotto il profilo energetico".





Condividi

```