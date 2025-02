Metalmeccanici, sindacati: "Nessun passo avanti sul contratto. Sarà sciopero"

(Teleborsa) - Nell'incontro di oggi tra i vertici die quelli dinon ci sono stati passi avanti sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. I sindacati hanno, articolato da territori, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. In assenza della volontà di Federmeccanica e Assistal di riaprire la trattativa entro febbraio, si legge in una nota unitaria, per il mese di marzo saranno decisi ulteriori scioperi.I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm – si legge nella nota firmata dai– hanno incontrato la delegazione di Federmeccanica e Assistal riguardo il rinnovo del contratto nazionale ma non è stata avanzata alcuna nuova proposta dalla parte datoriale. Pertanto, Fim Fiom Uilm confermano le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. Fim Fiom Uilm ritengono necessario riaprire la trattativa con l'obiettivo di rinnovare il CCNL, difendere e promuovere l'industria metalmeccanica e l'occupazione. In assenza della volontà di Federmeccanica e Assistal di riaprire la trattativa entro febbraio, per il mese di marzo saranno decisi ulteriori scioperi".nell'incontro con i segretari generali di Fiom, Fim e Uilm hanno confermato l'intenzione di proseguire il dialogo con l'obiettivo di rinnovare l'accordo dei metalmeccanici. "Abbiamo confermato – si legge in una nota delle due associazioni di imprese – la necessità di realizzare una piena convergenza tra sostenibilità e competitività. Nella nostra proposta abbiamo indicato alcuni strumenti aventi queste caratteristiche con valenza ESG (Environmental, Social, Governance) che possono rappresentare anche un fattore di competitività per le imprese, oltre a dare risposte che hanno valore sia sociale che economico per le persone. Abbiamo dato la disponibilità a sviluppare una discussione ad ampio raggio su questi strumenti e anche a valutare altre ipotesi coerenti". "Abbiamo confermato – scrivono le associazioni dopo la fine dell'incontro valutato negativamente dai sindacati – la nostra disponibilità ad approfondire ulteriormente tutti i punti della piattaforma per ricercare insieme soluzioni condivise utilizzando tutti gli strumenti a disposizione che siano compatibili con le condizioni di tutte le imprese e che impattino positivamente sulla produttività e sulla competitività delle stesse".Ilriguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. I sindacati hanno chiesto un aumento medo a regime per il livello C3 (ex quinto livello ) di 280 euro lordi per il triennio luglio 2024-giugno 2027. Le imprese offrono un aumento salariale medio allo stesso livello di 173 euro, sulla base dell'indice Ipca, ma allungando la vigenza del contratto di un anno (fino a giugno del 2028) Le imprese sarebbero disponibili solo a dare una somma aggiuntiva sul welfare contrattuale ma non sui minimi salariali.