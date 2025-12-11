Milano 10-dic
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,22%

Il Nikkei 225 esordisce a 50.712,57 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,22%
Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 50.712,57 punti.
