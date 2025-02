Stellantis mette al centro Mirafiori con la 500 ibrida e nuove assunzioni

(Teleborsa) -e si prepara per, in vista dell'aumento dei volumi prodotti. E' quanto emerso in occasione del consiglio regionale sulla crisi del settore auto, svoltosi anella giornata di ieri, cui erano presenti anche, managing director di Stellantis Italia, e, responsabile delle risorse umane di Stellantis Italia.La Responsabile per l'Italia Bruno ha parlato della necessità di undel settore auto e delpresentato lo scorso dicembre dal responsabile di Stellantis per l'Europa Jean-Philippe Imparato e dal Ministro Urso. La manager ha ribadito anche lae definitospiegando che a novembre partirà lae nel 2032 della 500 elettrica, con l'obiettivo è di, arrivando nel 2026 a produrre a Mirafiori 130-140mila vetture l'anno. "L’Europa spinge sull'elettrico e se il mercato non è ancora pronto Stellantis lo è con le sue piattaforme multi-energy", ha rimarcato Bruno.E in questo processo di riposizionamento a Mirafiori c'è anche la, con l'ufficio del capo per la UE Jean-Philippe Imparato.Il rha parlato anche del ricambio generazionale, annunciando la, impegnati su progetti strategici legati a digitalizzazione, intelligenza artificiale e tecnologie per l'auto elettrica, ed, sempre giovani under 35.