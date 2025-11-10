Automotive, Elkann: agire subito sulle regole europee per garantire un futuro al settore

Stellantis

(Teleborsa) - "Continuiamo il nostro intenso lavoro insieme alle Istituzioni europee, al Governo, ai sindacati, ai fornitori e ai concessionari per apportare urgentemente le modifiche necessarie alle attuali, in modo da poter offrire ai clienti i prodotti che essi desiderano e di cui hanno bisogno. Dobbiamo muoverci velocemente e uniti, se vogliamo dare un futuro a un settore cruciale, in Europa e in Italia". Così, presidente di, nel suo intervento al Coni in occasione della sponsorizzazione dei brand italiani del gruppo per leLe parole di Elkann si inseriscono nel dibattito sull’impatto delle politiche europee in materia die sulle difficoltà delnel mantenere competitività e occupazione. "Ribadiamo l’impegno a realizzare il programma di investimenti già annunciato nel nostro Paese", ha aggiunto Elkann, precisando che ciò significa "investimenti in tecnologie all’avanguardia, sviluppo di nuovi modelli, attenzione alla formazione delle persone e alla crescita delle comunità locali"Da parte di Stellantis, ha ricordato ancora il presidente, arriveranno sul"automobili belle, sicure e accessibili, in grado di essere apprezzate e amate, a partire dallaprodotta a Torino, che presenteremo il prossimo 25 novembre".