Automotive, Elkann: agire subito sulle regole europee per garantire un futuro al settore

(Teleborsa) - "Continuiamo il nostro intenso lavoro insieme alle Istituzioni europee, al Governo, ai sindacati, ai fornitori e ai concessionari per apportare urgentemente le modifiche necessarie alle attuali norme europee
, in modo da poter offrire ai clienti i prodotti che essi desiderano e di cui hanno bisogno. Dobbiamo muoverci velocemente e uniti, se vogliamo dare un futuro a un settore cruciale, in Europa e in Italia". Così John Elkann
, presidente di Stellantis
, nel suo intervento al Coni in occasione della sponsorizzazione dei brand italiani del gruppo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
.
Le parole di Elkann si inseriscono nel dibattito sull’impatto delle politiche europee in materia di mobilità sostenibile
e sulle difficoltà del settore automobilistico
nel mantenere competitività e occupazione. "Ribadiamo l’impegno a realizzare il programma di investimenti già annunciato nel nostro Paese", ha aggiunto Elkann, precisando che ciò significa "investimenti in tecnologie all’avanguardia, sviluppo di nuovi modelli, attenzione alla formazione delle persone e alla crescita delle comunità locali"
Da parte di Stellantis, ha ricordato ancora il presidente, arriveranno sul mercato
"automobili belle, sicure e accessibili, in grado di essere apprezzate e amate, a partire dalla nuova 500 ibrida
prodotta a Torino, che presenteremo il prossimo 25 novembre".