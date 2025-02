A Rovato il primo treno a idrogeno italiano con impianto di rifornimento

FNM

Alstom

(Teleborsa) - Presentato a Rovato, in provincia di Brescia, ilinsieme aldei nuovi convogli che entreranno in servizio. Il primo dei 14 treni acquistati con iè stato consegnato il 23 gennaio scorso e ha già iniziato i test propedeutici al collaudo. L’avvio del del servizio commerciale è previsto entro ilAlla cerimonia di presentazione sono intervenuti il presidente di Regione Lombardia,, gli assessori(Trasporti e Mobilità sostenibile) e(Infrastrutture e Opere pubbliche), il sottogretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente di Ferrovienord Milano, il consigliere delegato di, il presidente di FNM, il neo amministratore delegato di Trenord, il presidente die il presidente di SapioIl, realizzato da Ferrovienord, è ilprogettato e realizzato per la manutenzione dei treni a idrogeno e anche il primo dotato di impianto per il rifornimento di idrogeno per i treni.Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che laper la messa in funzione dei primi treni alimentati interamente a idrogeno fa parte del percorso diall’insegna della sostenibilità. "Negli ultimi anni abbiamosulla rete regionale della Lombardia, che potrà contare su una flotta totalmente rinnovata".ha sottolineato che "il progetto rientra tra quelli che mirano alla, per un, mentreha aggiunto che "la trasformazione della Brescia-Iseo-Edolo nella prima linea ad idrogeno d’Italia aprea livello nazionale".L’impiego dei treni a idrogeno in Valcamonica, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord e gestita da Trenord, fa parte del. I 14 nuovi treni a idrogeno andranno a. Tre impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, senza emissioni di CO2, saranno realizzati a Iseo (con impiego di tecnologia Steam Reforming del biometano, energia elettrica rinnovabile e cattura della CO2), ad Edolo e a Brescia (con tecnologia a elettrolisi partendo da energia elettrica da fonte rinnovabile).di idrogeno sorgeranno(utilizzato per l’entrata in esercizio dei convogli e successivamente dedicato alle attività di manutenzione dei treni)(per lo stoccaggio e il rifornimento).I nuovi treni, basati sulla piattaforma dei treni regionali Coradia Stream, sonoe utilizzano l’idrogeno per generare elettricità, evitando l’emissione diretta di CO2 e mantenendo il comfort della variante elettrica. I treni, hanno una capacità di 240 posti a sedere e un’autonomia di oltre 600 km.per il sito di Rovato è pari a(relativo all’impianto di rifornimento di idrogeno)