Abilmente torna a Vicenza con le ultime novità e tante iniziative per gli amanti della creatività

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -la fiera didedicata alla creatività ed al fai-da-te,, per la prima tappa del 2025. Giunta ad suo ventesimo anno, la kermesse si prepara ad ospitare oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia, pronto a presentare tutte le novità - materiali, strumenti e idee - per realizzare progetti handmade unici e originali.Come ogni anno, Abilmente offre un'esperienza coinvolgente edel settore e condividere la passione per l’handmade. Anche in questa edizione non deluderà gli appassionati: laospiterà crafter ed esperti che proporranno kit per progetti handmade e offriranno corsi per apprendere tecniche e abilità;sarà uno spazio dedicato al patchwork, con installazioni, workshop, dimostrazioni e mostre di arte tessile;rappresenterà il punto di riferimento per gli amanti di maglia, uncinetto e ricamo moderno, con lezioni di ago e filo e consigli di esperti e associazioni.Focus anche su, che proponetenuti da esperti e maestri d’arte: dal cucito creativo all'arte del ricamo, dalla lavorazione della ceramica alle decorazioni in carta. I partecipanti potrannosotto la guida di fuoriclasse del fatto-a-mano in un ambiente stimolante e coinvolgente, che saprà stimolare le capacità creative ed il potenziale artistico dei partecipanti, creando una rete di contatti e scambi di idee con altri appassionati.Abilmente offrirà anchee contro le discriminazioni. Il prossimo 7 giugno 2025, il progetto, sviluppato dall'Associazione Come un incantesimo con il sostegno del Comune di Vicenza e di cui Abilmente è partner,formata da migliaia di plaid colorati, realizzati da tutti i volontari interessati in formato 40X40 cm, per formare una grande bandiera arcobaleno.sarà solo lache nel 2025 toccheranno- in primavera e in autunno. Un calendario ricco di eventi che culminerà con un appuntamento speciale in autunno a Vicenza, città che ha dato vita alla manifestazione nel 2005, quando verranno celebrati ufficialmente i 20 anni dell’evento di IEG.