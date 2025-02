CNH si conferma "Top 5%" nel Sustainability Yearbook di S&P Global

CNH

(Teleborsa) -ancora una volta nell'ambito delle aziende. L’S&P Global Corporate Sustainability Assessment di quest’anno ha esaminato le candidature di. Un risultato si aggiunge alla recente inclusione di CNH neglidi S&P Global.L'azienda si è classificata alnella categoria, con un punteggio di 79/100."Siamo lieti di vedere che i nostri sforzi continuano a ricevere riconoscimenti da indici leader come S&P Global", ha affermato, aggiungendo "in CNH ci impegniamo a mettere le persone al primo posto: dai nostri dipendenti ai clienti, ai concessionari e a tutti coloro che vivono nelle comunità in cui noi lavoriamo. Ciò, guida i nostri investimenti in tecnologie e soluzioni che offrono vantaggi tangibili e pratici per l’agricoltura, l’edilizia e il mondo in generale".Oltre a questi risultati,– un’organizzazione no-profit globale che gestisce l’unico sistema indipendente di divulgazione ambientale al mondo –per i risultati del 2024.