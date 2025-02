Commerzbank supera obiettivi per 2024, taglierà 3.900 posti di lavoro

Commerzbank

(Teleborsa) -ha, che erano stati aumentati nel corso dell'anno. L', superiore ai 2,4 miliardi di euro recentemente fissati. Ciò significa che la banca ha aumentato il suo risultato di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, ha raggiunto il suo profitto più alto di sempre. I suoi ricavi sono stati il ??motore principale: grazie alla solida attività con i clienti, i ricavi sono aumentati di circa il 6% a 11,1 miliardi di euro rispetto all'anno precedente e hanno anche superato l'obiettivo fissato nell'autunno 2024. Nonostante l'inflazione e i costi leggermente più elevati relativi agli investimenti, il rapporto costi-ricavi è migliorato al 59%, posizionandosi al di sotto dell'obiettivo iniziale del 60%. Il rendimento del capitale proprio tangibile è aumentato al 9,2%, superando significativamente l'obiettivo di almeno l'8%."Abbiamo- ha commentato la- Con un altro risultato record, abbiamo dimostrato di creare un sostanziale valore aggiunto per i nostri azionisti, clienti e dipendenti. Abbiamo aumentato significativamente la nostra redditività, ampliato la nostra attività di commissioni come precedentemente annunciato, continuato a migliorare il nostro rapporto costi-ricavi e siamo un datore di lavoro ancora più attraente. Ciò ci fornisce una solida base per gli anni a venire".Sulla base dei suoi solidi risultati, Commerzbank, ai suoi azionisti per l'anno finanziario 2024. Parte del ritorno di capitale è il terzo programma di riacquisto di azioni della Banca. A gennaio di quest'anno, la Banca ha concluso il riacquisto della prima tranche, iniziata nel 2024, con un volume di circa 600 milioni di euro. La BCE e l'Agenzia finanziaria tedesca hanno già approvato una seconda tranche fino a 400 milioni di euro. Il riacquisto di azioni inizierà dopo la rendicontazione per l'anno finanziario 2024 e si prevede che sarà completato entro l'Assemblea generale annuale al più tardi. Inoltre, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di sorveglianza intendono proporre un dividendo di 65 centesimi per azione (anno precedente: 35 centesimi per azione) all'Assemblea generale annuale del 15 maggio 2025. La Banca restituirà ai suoi azionisti circa 3,1 miliardi di euro in totale per gli anni dal 2022 al 2024, ovvero più di quanto inizialmente annunciato."Commerzbank ha- ha detto il- L'aumento continuo dei ricavi, una rigida disciplina dei costi e un ritorno dinamico del capitale forniscono le basi per un aumento affidabile della redditività della banca".Gli obiettivi finanziari rivisti di Commerzbank, pubblicati a settembre 2024, sono stati inizialmente prorogati fino all'anno 2027. Si prevede ora che tali obiettivi saranno parzialmente superati già nel 2027, per. La banca puntava a un obiettivo di risultato netto di 3,6 miliardi di euro nel 2027. Sulla base della sua strategia "Momentum", prevede ora un risultato netto di 3,8 miliardi di euro per il 2027. Si prevede che i ricavi saliranno a 13,6 miliardi di euro anziché i 13,3 miliardi di euro previsti in precedenza e la banca punta a un ritorno sul capitale proprio del 13,6% anziché il precedente obiettivo del 12,3%. A settembre 2024, l'obiettivo del rapporto costi-ricavi della Banca era del 54%. Il suo nuovo obiettivo per il 2027 è del 53%.Commerzbank ha anche annunciato. In totale, si prevede che entro il 2028 saranno tagliate circaequivalenti a tempo pieno (FTE). Con circa 3.300 FTE, ciò riguarda principalmente le funzioni del personale centrale e le operazioni in Germania. Allo stesso tempo, ci sarà un aumento del personale in aree selezionate, come le sedi internazionali e presso mBank. In definitiva, si prevede che il numero di dipendenti nel Gruppo Commerzbank rimarrà costante a 36.700 FTE in tutto il mondo.Poiché il rapporto CET 1 è aumentato al 15,1% alla fine del 2024 e si prevedono risultati in significativo aumento, vi è unrispetto a quanto previsto in precedenza. Per il 2025, la banca prevede un rapporto di distribuzione superiore al 100% del suo risultato netto dopo gli oneri di ristrutturazione e la deduzione dei pagamenti delle cedole AT 1. Prima delle spese di ristrutturazione, il rapporto di distribuzione ammonta al 100% del risultato netto dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT 1. Negli anni dal 2026 al 2028, si punta a un rapporto di distribuzione del 100% dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT 1, subordinatamente all'implementazione di successo della strategia e all'ambiente macroeconomico. Di conseguenza, il rapporto CET 1 fino al 2028 si avvicinerà al livello obiettivo del 13,5%.