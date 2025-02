Generali, Delfin "a breve" pronta ad arrotondare la quota

MPS

Mediobanca

Generali

Il Sole 24 Ore

UniCredit

(Teleborsa) - L'operazione"sembra averee dai valori di Borsa molto simili al netto della partecipazione di Mediobanca in. Non vedo criticità. Inoltre, è una delle potenziali combinazioni che non produrrà impatti sociali con il taglio di posti di lavoro". Lo ha detto il presidente di Delfin,, in un'intervista a"Mediobanca, dall'altro lato, come peraltro spesso evidenziato da molti osservatori, beneficerebbe dal fare un salto dimensionale - ha aggiunto -per sostenere la crescita nel lungo periodo". Milleri crede anche che "dall'integrazione MPS-Mediobanca potrebberoe far sì che le nostre partecipazioni inizino a generare sinergie tra loro".Suha detto: "Riteniamo che il potenziale di crescita di UniCredit, sia organico sia attraverso le operazioni che Orcel sta realizzando, sia ancora molto elevato. Per questo" sulla quota in portafoglio.A una domanda sul, ha replicato: "Si racconta che i francesi di Natixis avessero provato in precedenza a fare un'operazione simile con molti altri player del settore, ma senza successo. Su Generali permane; sarà fondamentale conoscere le condizioni e le effettive sinergie tra le due realtà oltre che le regole di governance per valutare correttamente il valore strategico di questa operazione nel lungo periodo".In merito all'autorizzazione a, ha detto: "Stiamo completando il percorso di autorizzazione in tutte le giurisdizioni coinvolte. Noi abbiamo l'ok dell'Ivass a mantenere una quota sopra il 10%, a seguito del superamento di tale soglia per effetto del buyback delle Generali. Abbiamo poi chiesto l'autorizzazione per poter salire volontariamente sino al 20% e stiamo completando l'iter burocratico che richiede di ottenere il nulla osta dalle autorità di tutti i mercati in cui opera la compagnia. Manca ancora qualche passaggio, ma direi che".