La partnership tra Italiaonline e Restore rivoluziona il digital advertising con il retail media

(Teleborsa) -, la principale internet company italiana, e, azienda leader nell'e-commerce per la GDO, annunciano il lancio della innovativafrutto di una partnership strategica. "Questa collaborazione è destinata a rivoluzionare il modo in cui le aziende pianificano e gestiscono le loro campagne pubblicitarie online, offrendo – sottolinea Italiaonline in una nota – un livello di targeting e personalizzazione senza precedenti".Grazie all'(in quanto frutto delle transazioni ovvero degli acquisti che gli utenti fanno nei supermercati) forniti da ReStore, provenienti dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), on e off line, Italiaonline, attraverso la sua, è in grado di offrire ai suoi clienti una comprensione profonda delle abitudini di acquisto dei consumatori.segmentare e targetizzare le campagne pubblicitarie in base a dati precisi sulle preferenze e le abitudini di acquisto dei consumatori (ad esempio chi compra abitualmente prodotti per l'infanzia o chi compra bevande gassate e spicy food o chi compra la pasta e non il sugo; quali sono gli utenti alto-spendenti e quali quelli sensibili alle promozioni, ecc...); aumentare l'efficacia delle campagne grazie a un targeting altamente personalizzato; scalare le campagne su un inventario di alta qualità e in continua espansione.una base dati estremamente ricca e in continua crescita, dovuta alla collaborazione con i principali player della GDO; un'offerta integrata che combina i dati transazionali con l'inventario pubblicitario di Italiaonline; una profonda conoscenza del mercato e delle esigenze degli advertiser.Ilrappresenta la terza grande rivoluzione del digital advertising, dopo la search e i social media, ed è uno dei segmenti del digital advertising a più alta prospettiva di crescita nei prossimi 3 anni.Con la sua offertaa – molto sinergica all'hyperlocal, che permette campagne pubblicitarie drive-to-store iperlocali (basate su una precisa area geografica, ad es. intorno ai punti vendita) –conferma il suo impegno nell'innovazione e nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci per i suoi clienti."Con il lancio della nostra offerta Retail Media, Italiaonline si conferma all'avanguardia nell'innovazione digitale, offrendo agli advertiser strumenti sempre più efficaci e mirati. Grazie alla partnership con ReStore, siamo in grado di trasformare i dati di acquisto in insight strategici, permettendo alle aziende di connettersi con i consumatori in modo altamente personalizzato e rilevante. Questa evoluzione segna un passo decisivo verso il futuro del digital advertising, in cui dati, tecnologia e creatività si fondono per massimizzare il valore delle campagne", ha dichiarato"Questa partnership con Italiaonline – afferma– rappresenta un punto di svolta per il settore del digital advertising. I dati transazionali, sono dati deterministici che consentono di creare campagne pubblicitarie estremamente personalizzate, in grado di raggiungere il consumatore giusto al momento giusto. La possibilità di integrare i dati reali degli acquisti della Grande Distribuzione Organizzata con l'inventario pubblicitario di Italiaonline ci permette di offrire ai brand insight strategici unici, conoscendo così meglio le abitudini e desideri dei propri clienti, migliorando le performance delle campagne, massimizzando il ritorno sull'investimento. Ciò è indispensabile per generare una nuova fonte di revenue per i nostri partner Retail della GDO. Siamo entusiasti quindi di contribuire a definire nuovi standard per il Retail Media in Italia e di supportare le aziende nel connettersi con i propri consumatori in modo sempre più efficace".