Seco e Raspberry presentano nuova soluzione avanzata di Interfaccia Uomo-Macchina

Seco

Raspberry

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ehanno annunciato la, basata su Raspberry Pi Compute Module 5, in occasione di embedded world 2025, la fiera principale dedicata alle tecnologie embedded, che si terrà dall'11 al 13 marzo a Norimberga, in Germania.SECO Pi Vision 10.1 CM5 è una soluzione HMI modulare e versatile da 10,1 pollici, progettata per. Costruito attorno al Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) e integrato alla suite software IoT Clea, combina l’esperienza di SECO nella progettazione hardware e nello sviluppo software IoT con la tecnologia di calcolo avanzata di Raspberry Pi, offrendo prestazioni eccellenti e massima flessibilità"Con SECO Pi Vision 10.1, portiamo la potenza e la versatilità di Raspberry Pi nel mondo industriale, offrendo una soluzione HMI robusta, scalabile e intelligente, pensata per applicazioni reali - ha dichiaratodi Seco - Questa collaborazione con Raspberry Pi rafforza il nostro impegno nel fornire tecnologie industriali innovative e accessibili,".