SECO in rialzo dopo l'avvio della collaborazione con Qualcomm

(Teleborsa) - SECO
registra un andamento positivo sul mercato, con guadagni superiori al 2,5%, in seguito all'annuncio della partnership strategica
con Qualcomm Technologies
per il lancio delle nuove soluzioni Dragonwing
dedicate all’Edge AI
. Le due società presenteranno ufficialmente questo ecosistema integrato durante la fiera embedded world 2026 a Norimberga.
L'offerta tecnologica
presentata si articola su una vasta gamma di prodotti progettati per portare l'intelligenza artificiale
direttamente sul campo. Tra le principali novità figurano i nuovi moduli COM Express ad alte prestazioni
, dotati di CPU Qualcomm Oryon e capaci di gestire carichi di lavoro complessi con un'accelerazione AI fino a 45 TOPS. La collaborazione introduce inoltre soluzioni HMI scalabili
, come i dispositivi Modular Vision, che integrano computer vision e comandi vocali in interfacce industriali compatte da 10,1 e 15,6 pollici, e gateway industriali specificamente ottimizzati per le smart grid e le infrastrutture energetiche.
A completare il quadro dei prodotti, SECO ha presentato soluzioni basate su standard SMARC
e COM-HPC Mini
, ideali per l'automazione di nuova generazione grazie alla capacità di eseguire analytics e inferenze in tempo reale a latenza ultrabassa. Tutta la pipeline è supportata dal framework software Clea
, che garantisce una gestione sicura del ciclo di vita dei dispositivi e facilita la transizione dei modelli AI dal training alla produzione locale.
"La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies gioca un ruolo chiave nell’avanzamento dell’Edge AI in ambito industriale e smart - ha dichiarato Davide Catani
, Chief Technology & Innovation Officer di SECO -. Combinando le piattaforme Dragonwing con l’expertise di SECO a livello di sistema e l’abilitazione software, offriamo soluzioni edge scalabili e ad alte prestazioni che aiutano i clienti a passare dall’innovazione al deployment più rapidamente e con fiducia".
"SECO si conferma apripista nel dimostrare come le piattaforme Dragonwing elevino prestazioni, efficienza e intelligenza all’edge industriale - ha dichiarato Enrico Salvatori
, Senior Vice President e President di Qualcomm Europe -. Queste soluzioni forniscono una solida base tecnologica per accelerare l’innovazione industriale per HMI di nuova generazione, automazione di fabbrica, infrastrutture smart grid e altre applicazioni Edge AI. Non vediamo l’ora di vedere SECO presentare queste piattaforme a embedded world 2026".(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)