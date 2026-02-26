SECO in rialzo dopo l'avvio della collaborazione con Qualcomm

SECO

Qualcomm Technologies

(Teleborsa) -registra un andamento positivo sul mercato, con guadagni superiori al 2,5%, in seguito all'annuncio dellaconper il lancio delle nuove soluzionidedicate all’. Le due società presenteranno ufficialmente questo ecosistema integrato durante la fiera embedded world 2026 a Norimberga.L'presentata si articola su una vasta gamma di prodotti progettati per portare l'direttamente sul campo. Tra le principali novità figurano i, dotati di CPU Qualcomm Oryon e capaci di gestire carichi di lavoro complessi con un'accelerazione AI fino a 45 TOPS. La collaborazione introduce inoltre, come i dispositivi Modular Vision, che integrano computer vision e comandi vocali in interfacce industriali compatte da 10,1 e 15,6 pollici, e gateway industriali specificamente ottimizzati per le smart grid e le infrastrutture energetiche.A completare il quadro dei prodotti, SECO ha presentato soluzioni basate su, ideali per l'automazione di nuova generazione grazie alla capacità di eseguire analytics e inferenze in tempo reale a latenza ultrabassa. Tutta la pipeline è supportata dal, che garantisce una gestione sicura del ciclo di vita dei dispositivi e facilita la transizione dei modelli AI dal training alla produzione locale."La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies gioca un ruolo chiave nell’avanzamento dell’Edge AI in ambito industriale e smart - ha dichiarato, Chief Technology & Innovation Officer di SECO -. Combinando le piattaforme Dragonwing con l’expertise di SECO a livello di sistema e l’abilitazione software, offriamo soluzioni edge scalabili e ad alte prestazioni che aiutano i clienti a passare dall’innovazione al deployment più rapidamente e con fiducia"."SECO si conferma apripista nel dimostrare come le piattaforme Dragonwing elevino prestazioni, efficienza e intelligenza all’edge industriale - ha dichiarato, Senior Vice President e President di Qualcomm Europe -. Queste soluzioni forniscono una solida base tecnologica per accelerare l’innovazione industriale per HMI di nuova generazione, automazione di fabbrica, infrastrutture smart grid e altre applicazioni Edge AI. Non vediamo l’ora di vedere SECO presentare queste piattaforme a embedded world 2026".