Milano 10:40
47.255 +0,18%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:40
10.826 +0,18%
Francoforte 10:40
25.191 +0,06%

SECO in rialzo dopo l'avvio della collaborazione con Qualcomm

Finanza
SECO in rialzo dopo l'avvio della collaborazione con Qualcomm
(Teleborsa) - SECO registra un andamento positivo sul mercato, con guadagni superiori al 2,5%, in seguito all'annuncio della partnership strategica con Qualcomm Technologies per il lancio delle nuove soluzioni Dragonwing dedicate all’Edge AI. Le due società presenteranno ufficialmente questo ecosistema integrato durante la fiera embedded world 2026 a Norimberga.

L'offerta tecnologica presentata si articola su una vasta gamma di prodotti progettati per portare l'intelligenza artificiale direttamente sul campo. Tra le principali novità figurano i nuovi moduli COM Express ad alte prestazioni, dotati di CPU Qualcomm Oryon e capaci di gestire carichi di lavoro complessi con un'accelerazione AI fino a 45 TOPS. La collaborazione introduce inoltre soluzioni HMI scalabili, come i dispositivi Modular Vision, che integrano computer vision e comandi vocali in interfacce industriali compatte da 10,1 e 15,6 pollici, e gateway industriali specificamente ottimizzati per le smart grid e le infrastrutture energetiche.

A completare il quadro dei prodotti, SECO ha presentato soluzioni basate su standard SMARC e COM-HPC Mini, ideali per l'automazione di nuova generazione grazie alla capacità di eseguire analytics e inferenze in tempo reale a latenza ultrabassa. Tutta la pipeline è supportata dal framework software Clea, che garantisce una gestione sicura del ciclo di vita dei dispositivi e facilita la transizione dei modelli AI dal training alla produzione locale.

"La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies gioca un ruolo chiave nell’avanzamento dell’Edge AI in ambito industriale e smart - ha dichiarato Davide Catani, Chief Technology & Innovation Officer di SECO -. Combinando le piattaforme Dragonwing con l’expertise di SECO a livello di sistema e l’abilitazione software, offriamo soluzioni edge scalabili e ad alte prestazioni che aiutano i clienti a passare dall’innovazione al deployment più rapidamente e con fiducia".

"SECO si conferma apripista nel dimostrare come le piattaforme Dragonwing elevino prestazioni, efficienza e intelligenza all’edge industriale - ha dichiarato Enrico Salvatori, Senior Vice President e President di Qualcomm Europe -. Queste soluzioni forniscono una solida base tecnologica per accelerare l’innovazione industriale per HMI di nuova generazione, automazione di fabbrica, infrastrutture smart grid e altre applicazioni Edge AI. Non vediamo l’ora di vedere SECO presentare queste piattaforme a embedded world 2026".



(Foto: Nicholas Cappello on Unsplash)
Condividi
```