SECO, ricavi salgono a 197,6 milioni e EBITDA raddoppiato: l'Edge AI accelera la crescita

(Teleborsa) - SECO , società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni hardware e software per la digitalizzazione industriale basate su edge computing e intelligenza artificiale, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, chiudendo l'anno con una crescita a doppia cifra su tutti i principali indicatori.



I ricavi si attestano a 197,6 milioni di euro (+7,7% rispetto al 2024), superando la guidance a cambi costanti con 200,7 milioni (+9,4%). L'EBITDA adjusted cresce del 42,5% a 40,2 milioni, portando il margine dal 15% al 20% – un salto significativo che riflette la maggiore leva operativa ottenuta con l'espansione dei volumi. L'utile netto adjusted balza a 13,1 milioni da 1,4 milioni del 2024. Il debito finanziario netto adjusted migliora da 41,3 a 37,6 milioni, grazie a una generazione di cassa di 13,6 milioni nel solo quarto trimestre.



Sul fronte geografico, la crescita è trainata da US e APAC, mentre l'area EMEA resta penalizzata dalla debolezza dell'economia tedesca. Il business Clea – il framework software del gruppo – genera ricavi per 21 milioni, pari all'11% del totale.



Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2025: abbiamo registrato una solida crescita dei ricavi, mantenuto margini robusti e realizzato una buona generazione di cassa, migliorando significativamente la nostra posizione finanziaria. Guardando al 2026, ci attendiamo un proseguimento del momentum positivo. Indicatori preliminari, tra cui un record di ordini ricevuti nel mese di febbraio, suggeriscono una domanda robusta, mentre strategie di pricing mirate contribuiranno a contenere le pressioni sui margini derivanti dal mercato delle memorie elettroniche".



Per il primo trimestre 2026 il gruppo attende ricavi superiori a 49 milioni di euro.

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