Zurich presenta nuova soluzione dedicata a farmacie e centri odontoiatrici

(Teleborsa) - Zurich Italia presenta una nuova soluzione dedicata alle farmacie e ai centri odontoiatrici, per offrire una protezione completa a questo settore di attività e rispondere all’evoluzione del quadro normativo in materia di responsabilità civile sanitaria (Legge Gelli-Bianco che dal 16 marzo 2026 introduce per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera).



Le farmacie, che sono ormai diventate un vero e proprio presidio sanitario di prossimità, non si limitano più alla vendita dei soli farmaci, ma offrono servizi che spaziano dai test diagnostici alle vaccinazioni, ampliando il perimetro delle proprie attività e, di conseguenza, dei rischi professionali.



La soluzione Zurich dedicata a questo segmento è pensata per accompagnare questa trasformazione, tutelando la responsabilità civile della struttura e del personale, oltre ai danni involontariamente causati a terzi. La protezione si estende ai locali e al loro contenuto – comprese ricette, farmaci, fustelle e robot distributori – con garanzie contro incendio, eventi atmosferici e furto, con indennizzo anche in caso di tentato furto e possibilità di estensione alle merci e alle attrezzature trasportate.



"Attraverso questa nuova proposta - spiega Luigi De Angeli, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia - Zurich rafforza la propria presenza nel segmento delle coperture in ambito sanitario, puntando su tre direttrici strategiche: specializzazione tecnica, modularità dell’offerta e prossimità distributiva tramite la rete agenziale. L’obiettivo è stare al fianco di un comparto che rappresenta un’infrastruttura essenziale per il sistema sanitario e che richiede soluzioni assicurative coerenti con l’evoluzione normativa e con l’aumento della complessità gestionale".



Per i centri odontoiatrici, la Compagnia ha sviluppato una copertura specifica per le caratteristiche dell’attività clinica e per il valore delle attrezzature e dei macchinari utilizzati ogni giorno. La soluzione include la responsabilità civile professionale, estendibile anche alla medicina estetica, insieme alla responsabilità civile per danni a terzi. Sono inoltre coperti i locali, le attrezzature e i macchinari contro incendio, eventi atmosferici e furto, con indennizzo anche per i danni derivanti da furto o tentato furto e con possibilità di estensione a merci e attrezzature trasportate.



