Settimana corta: nuovo stop a pdl, protesta opposizioni

(Teleborsa) - Torna in Commissione la proposta di legge sulla settimana corta a prima firma diCon 29 voti di scarto, l'Aula della Camera ha approvato la richiesta di rinvio del testo avanzata dal presidente della commissione Walter Rizzetto per rilievi posti dalla Bilancio.come sul salario minimo o sul caso Almasri, scappate di nuovo", ha detto Fratoianni. "Siete i signori del rinvio", ha detto il Dem Arturo Scotto.anno chiesto una convocazione urgente della conferenza dei capigruppo dopo il via libera dell'Aula della Camera al rinvio in commissione della pdl sulla settimana corta. "Abbiamo presentato questa pdl - ha detto la capogruppo- un anno fa insieme agli altri gruppi di opposizione e vi eravate impegnati, lo aveva fatto il sottosegretario Durigon, a preparare per gennaio una proposta, siamo a metà febbraio e non sappiamo ancora quale sia l'idea del governo su questo tema come su altri".