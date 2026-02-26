Milano 15:26
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 20 febbraio

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 20 febbraio
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 20 febbraio su base settimanale (WoW) 212K unità, in aumento rispetto al precedente 208K unità (la previsione era 217K unità).

