Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 marzo

USA, Scorte petrolio nella settimana del 6 marzo su base settimanale (WoW) 3,82 Mln barili, in aumento rispetto al precedente 3,48 Mln barili (la previsione era 2,8 Mln barili).
