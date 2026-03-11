Milano
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 18.29
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 marzo 2026 - 15.35
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 6 marzo su base settimanale (WoW) 3,82 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente 3,48 Mln barili (la previsione era 2,8 Mln barili).
