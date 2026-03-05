Milano 16:27
44.803 -1,18%
Nasdaq 16:27
24.977 -0,47%
Dow Jones 16:27
48.110 -1,29%
Londra 16:27
10.469 -0,94%
Francoforte 16:27
23.929 -1,14%

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 27 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 27 febbraio
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 27 febbraio su base settimanale (WoW) 213K unità, invariato rispetto al precedente (la previsione era 215K unità).
Condividi
```