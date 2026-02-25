Milano 13:17
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 20 febbraio

USA, Richieste mutui nella settimana del 20 febbraio su base settimanale (WoW) +0,4%, in calo rispetto al precedente +2,8%.

