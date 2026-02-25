Milano
13:17
47.083
+0,92%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
13:17
10.785
+0,98%
Francoforte
13:17
25.104
+0,47%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 13.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 20 febbraio
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 20 febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 febbraio 2026 - 13.10
USA,
Richieste mutui nella settimana del 20 febbraio su base settimanale (WoW) +0,4%
, in calo rispetto al precedente +2,8%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 febbraio
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 23 gennaio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 30 gennaio
Altre notizie
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 23 gennaio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 30 gennaio
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Usa, rallentano le richieste di mutui settimanali
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto