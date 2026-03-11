Milano
15:00
44.878
-0,72%
Nasdaq
15:00
25.077
+0,48%
Dow Jones
15:00
47.488
-0,46%
Londra
15:00
10.335
-0,74%
Francoforte
14:59
23.711
-1,07%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 15.16
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 6 marzo
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 6 marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 marzo 2026 - 12.25
USA,
Richieste mutui nella settimana del 6 marzo su base settimanale (WoW) +3,2%
, in calo rispetto al precedente +11%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
