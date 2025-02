TIM, Calaza: strategia di allocazione Equity FCF disciplinata e value driven

TIM

(Teleborsa) - "La generazione di Equity Free Cash Flow After Lease garantisce una flessibilità finanziaria e il ritorno alla remunerazione degli azionisti. Questi fondi saranno usati con una, con il ripristino della remunerazione per gli azionisti". Lo ha affermatodi, durante la presentazione dei risultati preliminari 2024 e del nuovo piano "Per quanto riguarda la, questa ammonterà a circa il 70% dell'Equity Free Cash Flow After Lease generato, al netto dei dividendi per le minoranze di TIM Brasil, per una remunerazione di circa 0,5 miliardi di euro nel 2027 e circa 0,6 miliardi di euro nel 2028 - ha spiegato - Sul fronte della, è previsto circa il 50% dell'incasso della vendita di Sparkle, pari a circa 0,35 miliardi di euro"."Mentre una volta il debito era la preoccupazione maggiore, ora TIM ha raggiunto unacon notevole flessibilità finanziaria, e siamo impegnati a una leva finanziaria massima di 1,7x", ha sottolineato Calaza.