Lottomatica, Kepler Cheuvreux incrementa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 30 euro per azione (dai precedenti 28 euro) il target price su Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 20%.

Gli analisti scrivono che la crescita trainata dall'online sta incrementando i margini e la conversione di cassa, con un netto aumento del FCF nel 2026 e un conseguente aumento dei rendimenti per gli azionisti. Lottomatica continua a guadagnare quote di mercato strutturali, con un ulteriore potenziale di consolidamento e un potenziale di rialzo credibile derivante dalla ripresa del PWO.

L'equity story "rimane chiara e intatta: nonostante le valutazioni ora allineate a quelle dei competitor, la crescita sostenuta del mercato, i continui guadagni azionari e l'allocazione disciplinata del capitale in un contesto normativo stabile sono positivi per il titolo rispetto ai competitor - si legge nella ricerca - Le recenti preoccupazioni relative ai mercati predittivi non hanno alterato la traiettoria di crescita strutturale".

Secondo Kepler Cheuvreux, il riacquisto di azioni proprie è un segnale positivo tangibile: segnala fiducia nella generazione di FCF e fornisce un visibile supporto al ribasso in assenza di significativi M&A.
