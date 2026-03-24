TIM, Labriola: "Poste partner importante. Sull’OPAS deciderà il mercato"

(Teleborsa) - "Non è la prima né l'ultima offerta pubblica, è facile dire che sarà il mercato a decidere, noi seguiamo il processo. Sarà il mercato a decidere se questa offerta è fair". Lo ha detto l'AD di TIM , Pietro Labriola intervistato da Bloomberg TV. "Sono un esecutivo" sottolinea il manager ribadendo che il suo lavoro continua e resta focalizzato sulla strategia per far crescere la compagnia telefonica.



"La nostra azienda - sottolinea l'AD - ha lavorato negli ultimi cinque anni con un approccio orientato al mercato e dobbiamo continuare su questa strada".



"Non spetta a me dire oggi qual è la strada giusta ma dobbiamo avere ben chiaro che piccolo non significa necessariamente bello", ha aggiunto Labriola. "Dobbiamo cercare di aumentare e migliorare i nostri numeri. Manteniamo la calma, non bisogna prendere decisioni guardando al breve periodo. Noi dobbiamo continuare a lavorare su ciò che sappiamo fare bene. Raggiungere gli obiettivi e lavorare per il futuro dell'azienda. Siamo pagati per fare il meglio per la nostra azienda nel medio e lungo termine con un approccio favorevole al mercato", ha concluso il top manager, sottolineando che "Poste Italiane è per TIM un partner importante, con o senza OPAS".

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