TIM, risultati 2025: per il quarto anno consecutivo raggiunti tutti gli obiettivi annunciati

(Teleborsa) - Il Cda diha esaminato i dati. Il Consiglio si riunirà per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato ilIl 2025 rappresenta ilcompleto del Gruppo nel, caratterizzato da una struttura semplificata, minore intensità di capitale e forte focalizzazione sulla generazione sostenibile di cassa.“Il 2025 conferma il completamento della trasformazione avviata nel 2022. TIM presenta oggi una struttura finanziaria rafforzata, maggiore redditività e una generazione sostenibile di cassa. Questo ci consente di definire una. Inoltre, i, con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano”, ha dichiarato l'di Gruppo ammontano a 13,7 miliardi di euro, in crescita del 2,7% anno su anno (+1,9% nel domestico a 9,5 miliardi, +4,6% in Brasile a 4,2 miliardi); isono in crescita del 3,5% a 12,9 miliardi (+2,7% nel domestico a 8,8 miliardi, +5,2% in Brasile a 4,1 miliardi).In crescita anche l’, +6,4% a 4,4 miliardi (+5,2% nel domestico a 2,2 miliardi, +7,7% in Brasile a 2,1 miliardi). Dinamica che si amplifica a livello di, che sale al 26,9% dei ricavi, a 3,7 miliardi, in aumento del 6,5% su anno (+5,1% nel domestico a 2,0 miliardi, +8,5% in Brasile a 1,7 miliardi).In dettaglio,ha registratoin leggero calo dello 0,9% su anno a 6 miliardi, mentre isono sostanzialmente stabili a 5,5 miliardi (-0,6% anno su anno). L’andamento di TIM Consumer si caratterizza per un business retail stabile e per un calo del business MVNO legato al graduale avvicendamento di grandi clienti wholesale tra il 2025 e il 2026, che porterà a una normalizzazione dei volumi nel corso dell’esercizio.ha registratopari a 3,5 miliardi, in crescita del 7,0%, epari a 3,3 miliardi, in aumento del 8,6% anno su anno, continuando a performare meglio del mercato di riferimento e con un trend di crescita tendenziale che ha raggiunto il quattordicesimo trimestre consecutivo. Ilsi conferma la principale linea di business e quella a maggior crescita, con un aumento dei ricavi da servizi del 24% su anno, anche grazie al Polo Strategico Nazionale, il cui contributo raddoppia anno su anno.ha registratopari a 4,2 miliardi (+4,6%) epari a 4,1 miliardi (+5,2%). L’è pari a 1,7 miliardi (+8,5%), in crescita tendenziale da 11 trimestri consecutivi grazie alla spinta del segmento mobile eall’efficientamento dei costi.Glidi Gruppo ammontano a 1,9 miliardi, pari al 13,9% dei ricavi. La forte, con undi oltre 0,7 miliardi nel quarto trimestre, ha portato a unadel Gruppo al 31 dicembre 2025 sotto quota 6,9 miliardi, con leva sotto 1,9x.La società ha fatto presente che laha confermato la, con un, e la rilevazione a conto economico di proventi non ricorrenti, senza effetti sulla posizione finanziaria netta del 2025. L’sulla posizione finanziaria netta è previsto nelÈ stata confermata lae quella per ilIl Cda proporrà in occasione della prossima assembla un, subordinatamente al closing Sparkle e un raggruppamento azionario.Il Cda ha inoltre approvato il budget e la