Patto stabilità, von der Leyen: "Clausola di salvaguardia per spese difesa"

(Teleborsa) - La Commissione europea intende proporre ai paesi dell'Ue di sospendere i vincoli del Patto di stabilità e di crescita per le spese relative alla difesa. Lo ha annunciatodurante il suo intervento al vertice sulla sicurezza a Monaco."In precedenti crisi straordinarie abbiamo assicurato ai Paesi margini di bilancio supplementari attivando la. In termini pratici, abbiamo assicurato ai Paesi membri un consistente aumento degli investimenti pubblici legato alla crisi. Ritengo -ha detto– che siamo in un altro periodo di crisi che giustifichi un approccio analogo. Per questo motivo annuncio che proporrò l'attivazione della clausola di sospensione per gli investimenti in difesa. Questo consentirà ai paesi membri di aumentare in maniera consistente le loro spese in difesa. Ovviamente – ha precisato – lo faremo in maniera controllata e condizionata".Il– commentai in una nota – accoglie con "soddisfazione l'annuncio della presidente della Commissione Europea riguardante nuove iniziative volte a incrementare gli investimenti nel settore della difesa, a partire – come richiesto da tempo dall'Italia – dall'esclusione di tali spese dal Patto di Stabilità. Si tratta di un primo, fondamentale passo nella giusta direzione, che dovrà essere seguito anche dall'istituzione di strumenti finanziari comuni – prosegue la nota –. Il Governo italiano è pronto a lavorare costruttivamente con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri per raggiungere insieme questi importanti obiettivi, a partire dalla prossima presentazione del Libro bianco della difesa dell'Ue".