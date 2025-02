Beer&Food Attraction, Circana: cala inflazione su servizi e ristorazione

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - La spesa di consumi fuori casa ha raggiunto i, con unarispetto al periodo pre-Covid, dovuta soprattutto all’aumento del prezzo medio del singolo acquisto (+15% sul 2019). I dati Circana di gennaio 2025 confermano il trend: la fascia del consumatore ‘medio’ (che rappresenta il 47% del totale) fa acquisti fuori casa una volta a settimana in una quota del 25%.E' il trend emerge all’interno diorganizzato dain corso alla Fiera di Rimini fino a domani, martedì 18 febbraio. Nel talk “Consumi fuori casa in Italia: comportamenti e stime di crescita del mercato”, organizzato dasono state affrontate anche le prospettive future. L’inflazione, per servizi ricettivi e ristorazione, è scesa dal 6,2% del 2023 al 3,6% del dicembre 2024. Secondo i dati esposti, il 40% dei consumatori manterrà le stesse abitudini di spesa, mentre un 23% è disposto limitare altre spese pur di permettersi maggiori uscite.Le stime del 2025, secondo Circana, fanno ipotizzare un +3% sulla spesa, superando quindi gli attuali 70,9 miliardi di euro, e un +1,6% sulle visite (ovvero il numero di persone che entrano ed escono da esercizi commerciali legati al food, delivery compreso), attualmente a quota 15 miliardi, individuando nel ricambio