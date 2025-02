Eurozona, il surplus commerciale vola a 177 miliardi di euro nel 2024

(Teleborsa) - Diminuisce leggermente, anche se meno delle attese, ilnel mese di2024, registrando un attivo di 15,5 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 16,4 miliardi di novembre e di 16,4 miliardi di dicembre 2023. Il dato si confronta con i 14,4 miliardi attesi dagli analisti.Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 226,5 miliardi di euro, in aumento del 3,1% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite del 3,8% a 211 miliardi di euro.L'della moneta unica si è attestato a 191,5 miliardi di euro, in aumento dell'1,7% rispetto a dicembre 2023.Per l'si è registrato un surplus di 16,3 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate del 3,7%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 3,9% rispetto all'anno prima.Nell', l'area euro ha registrato un surplus di 176,9 miliardi di euro, rispetto ai 57,4 miliardi di euro dell'anno 2023. Le esportazioni verso il resto del mondo sono salite a 2.864 miliardi di euro, con un aumento dello 0,6% rispetto al 2023, mentre le importazioni sono scese a 2.687 miliardi di euro, con un calo del 3,7% rispetto al 2023. Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 2.566,2 miliardi di euro nel 2024, in calo del 2,9% rispetto al 2023.