Fisco, Federcontribuenti: PMI e artigiani in affanno, chiediamo al governo di aprire a nuova rottamazione

(Teleborsa) - ''La questione di unaè un tema sempre molto discusso, soprattutto per quanto riguarda il supporto alle piccole e medie imprese, agli artigiani e alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali adarebbe un po' di ossigeno e di speranza a regolarizzare i debiti con il fisco perché molte imprese e famiglie continuano a chiedere interventi per alleggerire la loro''.A chiedere la riapertura dei termini di una nuova rottamazione e'perché, spiega l'associazione, le PMI e le famiglie italiane ''sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, in parte dovuta anche agli effetti della pandemia e dalle sfide internazionali. Molti piccoli imprenditori e famiglie si trovano a dover fare i conti con debiti fiscali accumulati e difficoltà nel saldarli, soprattutto per chi ha visto una riduzione dei guadagni o un aumento dei costi. La nuova rottamazione rappresenta una possibilità concreta di alleviare questa pressione fiscale''.In molti stanno chiedendo una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, ''per dare un respiro alle, che sono spesso quelle più vulnerabili in questi momenti di difficoltà e - insiste Federcontribuenti - una nuova rottamazione potrebbe essere vista come un modo per stimolare l'economia, dando alle imprese la possibilità di riprendersi senza il peso dei debiti fiscali accumulati''.Inoltre, sottolineano da Federcontribuenti ''in questo momento con 14 mesi die di conseguenza della, è dovuta una azione forte per salvare le imprese e i relativi posti di lavoro, altrimenti ci sarà un'altra corsa a cassa integrazione e naspi. La nuova rottamazione in 120 rate - conclude Federcontribuenti - è indispensabile anche per mantenere concorrenziali le nostre imprese, come fece la Croazia''.