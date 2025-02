Nuovo BTP Più, ordini a 5,6 miliardi di euro nel primo giorno di collocamento

(Teleborsa) - Gli ordini per il nuovo, dedicato esclusivamente ai(cosiddetti retail), hanno raccolto circa 5,6 miliardi di euro a fronte della sottoscrizione di 160.734 contratti, nel primo giorno di collocamento.L'emissione ha luogo da oggi, lunedì 17, fino a venerdì 21 febbraio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.Venerdì ilha comunicato la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione: 2,80% per il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 3,60% per il 5°, 6°, 7° e 8° anno. Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Rispetto alle precedenti emissioni di titoli dedicati alla clientela retail,alla pari allo scadere del 4° anno, riservata solo a chi acquista il titolo in collocamento. Il BTP Più prevede cedole nominali pagate trimestralmente."Il rendimento medio è pari circa a 3,20%, a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 8 anni del 3,27% alla chiusura di venerdì 14 febbraio - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Pertanto, il BTP Più offre un rendimento equiparabile a quello di un titolo semplice a 8 anni, ma con l'opzione di vendita: è questa la prospettiva con cui, a nostro avviso, si deve valutare l'opportunità di detenerlo in portafoglio, considerando che concede un'efficace protezione se tra quattro anni i rendimenti si rivelassero superiori a quelli attuali".Il BTP Più può essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo è collocato sulla piattaforma MOT dialla pari (prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni, ferme restanti le condizioni offerte dalla propria banca in merito alla tenuta del conto e degli altri servizi attivi.Come per tutti i titoli di Stato, è prevista la, l'esenzione dalle imposte di successione nonché, come previsto dalla legge di bilancio 2024, l'esclusione dal calcolo ISEE fino ad un limite massimo di 50.000 euro complessivi. Ogni richiesta di acquisto verrà interamente soddisfatta, senza massimali previsti, a partire da un investimento minimo possibile di 1000 euro.