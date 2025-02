Poste acquisisce il 9,81% di TIM da CDP e cede il 3,78% in Nexi

Poste Italiane

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di- società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - ha deliberato l'operazione dicirca delle azioni ordinarie di(TIM) attualmente detenute da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), società che detiene il 35% del capitale di Poste Italiane ed è a sua volta controllata dal MEF.Al contempo il CdA ha deliberato ladell'intera partecipazione detenuta da Poste Italiane in- pari alcirca del capitale sociale - a favore della stessa Cassa Depositi e Prestiti.Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni di TIM sarà riconosciuto in parte mediante i proventi derivanti dal trasferimento da Poste Italiane a Cassa Depositi e Prestiti della partecipazione in Nexi e"L'acquisizione abilitatra TIM e Poste Italiane - si legge nella nota di Poste - a tal riguardo è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l'accesso di Postepay (società interamente controllata da Poste Italiane) all'infrastruttura di rete mobile di TIM. L'operazione rappresenta, nel suo complesso, per Poste Italiane un investimento di natura strategica, con la finalità di creare sinergie tra le aziende e favorire, con tutti gli attori interessati, ilin Italia".CDP, aumentando la propria quota in Nexi dall'attuale 14,46% al 18,25% complessivo, rafforza "così ildi un'azienda, protagonista in Europa nell'infrastruttura dei pagamenti digitali, che sin dalla sua nascita quattro anni fa ha avuto Cassa al suo fianco", sottolinea la stessa CDP.