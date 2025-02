TIM, è Rose Villain nuova protagonista dello spot

TIM

(Teleborsa) -onferma il suo impegno nel connettere persone, emozioni e tecnologie, contribuendo a scrivere il futuro dell’innovazione in Italia.È on air la nuova versione dello spot istituzionale che vede protagonistaCon la sua energia e autenticità, la cantante rappresenta al meglio lo spirito del Gruppo da sempre alla guidaNello spot,interagisce con una sua versione digitale, un avatar creato grazie all’intelligenza artificiale, all’interno di un universo di stelle. Il claim “ttolinea la vicinanza di TIM a tutte le generazioni, accompagnandole nei cambiamenti che scandiscono la vita e il progresso della società.Sulle note di ‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti – un brano che si trasforma con il passare del tempo proprio come la tecnologia – si ripercorre l’evoluzione tecnologica degli ultimi 50 anni. Un viaggio dalla ‘vecchia’ cabina telefonica ai primi cellulari, fino all’intelligenza artificiale e alle moderne smart cities in cui la storia del brand si fonde con quella dell’Italia.Lo spot, disponibile nei formati 60’’, 45’’ e 30’’, sarà trasmesso sulle principali emittenti televisive nazionali e sulle connected TV, con un’ampia pianificazione digital che include adv display, social media e web.A supporto della campagna, prevista anche una pianificazione Dooh (Digital Out Of Home) connel tunnel di 25 metri tra Santa Maria Novella e il Duomo.