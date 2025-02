Beer&Food Attraction 2025: +4% di visite, 600 espositori e 302 giornalisti accreditati

(Teleborsa) - Con la decima edizione appena conclusa,(inaugurata dal ministro per le disabilità Alessandra Locatell i e dall’onorevole Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati), si afferma definitivamentesegnando un +4% di visite totali, un segnale molto positivo visto il balzo superiore al 20% già realizzato nel 2024. Sono statiLa manifestazione ha raccolto le tendenze del, a partire da quelle della filiera birra, presentando le innovazioni e l’offerta più completa del continente europeo: dalle craft (con 115 birrifici artigianali) alle mainstream, i principali importatori di birre estere e le grandi multinazionali del mondo brassicolo. Da sottolineare il grande sviluppo del mondo Mixology:, tanto che per l’edizione 2026 è già stata annunciata la novità Mixology Attraction, che da area diventerà evento a sé, con l’obiettivo di allargare l’attenzione al comparto dei cocktail, al pari di quello riconosciuto alle birre. Infine, a evidenziare il successo di questa edizione il ruolo strategico del food (che rappresenta circa il 20% dell’offerta espositiva) come complemento all’universo Beverage, con le migliori proposte per il canale casual dining e per l’aperitivo, momento di consumo sul quale si concentreranno sempre maggiori attenzioni.che rappresentano ilNella top 10 dei Paesi spiccano Germania, UK, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera, Albania, Belgio. Rilevante anche la presenza dei Paesi extraeuropei con in testa Brasile, Stati Uniti, Messico e Georgia.Con, provenienti principalmente da Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia, la fiera diventa sempre più internazionale, grazie alla partnership con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE. Ne sono esempio le collettive: dalla Brewers Association americana alla scozzese Scottish Development International. Gli espositori sono giunti da 15 Paesi, di cui i primi sono Germania e Spagna. Una presenza consolidata quella di distributori, grossisti, locali, le migliori catene di pub e pizzerie, che ha rappresentato un’occasione unica di networking, con l’incontro tra operatori e buyer che ha generato un forte ottimismo nel settore. L’edizione 2025 della manifestazione è stata quindi segnata da una ventata di energia positiva, che conferma la fiera come un catalizzatore di opportunità per il mondo del beverage e della ristorazione. Insieme alla 10ª edizione del salone B2B di IEG, si è tenuta BBTech Expo, sulle tecnologie di processo, Filling&Packaging del settore, che completa l’offerta della filiera del Beverage.Tra i principali temi di questa edizione il, con contenuti dedicati a tendenze, innovazione ed evoluzione dei consumi. La fiera ha ospitato gli appuntamenti di punta del settore, come, il, fiore all’occhiello delle competizioni birrarie con una giuria composta da 81 esperti degustatori da tutto il mondo. A questi si affiancano gli eventi Assobirra. Di rilievo, a Beer&Food Attraction 2025, il focus sul settore Mixology e le nuove tendenze del fuoricasa, temi ormai centrali per un settore in costante trasformazione, che ha posto sotto i riflettori la crescita dell’arte fine drinking (spirits, soft drinks, vini per la miscelazione). In questo contesto, ile, è stata una delle grandi novità 2025 che ha messo in mostra le etichette più prestigiose di spirits, insieme all'area Sparkling&Mix , con gli espositori più importanti del mondo del vino frizzante nella mixology. Inoltre, il, che presenta le evoluzioni dei bartender più noti, continua a rappresentare una delle aree di maggior successo della fiera, mettendo in luce il talento e la creatività che caratterizzano questa disciplina.Per tre giorni, Beer&Food Attraction è stata il punto di riferimento di tutte le filiere dell’out of home, grazie alla collaborazione delle principali associazioni e realtà di settore. Ruolo da protagonista per, che ha organizzato l’atteso International Horeca Meeting, evento cruciale per il comparto fuoricasa con i più importanti operatori del settore. Il canale Ho.re.ca. ha raggiunto un valore complessivo di 72 miliardi di euro con oltre 3,4 milioni di occupati, ricoprendo un ruolo chiave all’interno dell’agroalimentare italiano, che secondo i dati Italgrob ha un valore di 261 miliardi di euro, di cui 185 all’interno del food&beverage. Beer&Food Attraction ha ospitato numerose associazioni e stakeholder istituzionali, tra cui Assobirra, Unionbirrai, As sobibe, Mineracqua, FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, consolidando l’importanza strategica della fiera per il networking e la crescita del settore.Durante Beer&Food Attraction, tanti eventi per celebrare il talento e la passione culinaria. Tra questi, il, con 55 concorrenti da 20 paesi europei, per un palcoscenico internazionale delle migliori abilità culinarie. In parallelo, i Campionati della Cucina Italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) e accreditati da Worldchefs, hanno visto 500 concorrenti sfidarsi in diverse categorie, dalla cucina calda alla pasticceria da ristorazione, fino alla cucina vegana, celebrando i talenti del nostro paese. La fiera ha poi accolto accolto eventi unici come la Burger Battle Italia, che ha incoronato il miglior chef di hamburger gourmet, al centro il trend del fast food di alta qualità.Nel 2024, con i cocktail che hanno rappresentato la parte principale (146 milioni) [dati Circana]. Il consumo si concentra principalmente nell’aperitivo, che cresce fino 46% del totale, mentre cena e post-serata sono in lieve calo con i consumatori che optano per soluzioni più economiche ("trading down"). Gli aperitivi alcolici e il gin dominano il comparto spirits (55%), seguiti da digestivi alcolici (10,2%), vodka (8,7%), rhum (4,8%) e whisky (2,6%). Nel settore birra, secondo Assobirra, il. Tuttavia, le difficoltà economiche legate a costi, accise e inflazione potrebbero accentuare la flessione già registrata nel 2023 quando la produzione di birra in Italia è stata di 17,4 milioni di ettolitri. Dalla birra artigianale, nonostante l’aumento dei prezzi, emergono segnali positivi, con una tendenza che potrebbe affermarsi nel 2025 verso le birre meno alcoliche.La crescente importanza del settore Mixology per la fiera è una risposta diretta all'evoluzione del mercato del fuoricasa, che negli ultimi anni ha visto un'impennata di interesse verso l'arte del fine drinking. Da qui la scelta di dedicarle il prossimo anno un intero evento:Beer&Food Attraction dà appuntamento al 2026, dal 15 al 17 febbraio assieme alla novità Mixology Attraction.