Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

La giornata del 23 dicembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 30.302,8.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30.537,9, mentre il primo supporto è stimato a 29.967. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31.108,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
