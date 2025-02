Brasile: Push strategy di SACE per Eletrobras a supporto della filiera italiana dell’energia

(Teleborsa) -annuncia unadel valore di 400 milioni di dollari al fianco di, la più grande società elettrica dell'America Latina, destinata a sostenere le opportunità di export in Brasile per la filiera italiana del settore energetico e il suo indotto con un particolare focus sulle rinnovabili.SACE ha garantito unerogato da un pool di banche coordinato da Citi. Questo finanziamento è destinato a sostenere i piani di crescita di Eletrobras e incrementare le opportunità di business per le aziende italiane, in particolare PMI, attraverso attività di Business Matching con il fine di agevolare il loro accesso al mercato brasiliano.Laè il programma di SACE che offre alle aziende italiane un passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad aumentare gli acquisti di beni e servizi dall'Italia. Gli eventi di Business Matching, parte integrante della strategia organizzata da SACE in collaborazione con i principali attori del Sistema Paese, facilita incontri mirati tra aziende italiane ed estere per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare le opportunità di export."Siamo entusiasti di essere al fianco di Eletrobras in questa prima operazione che sostiene lo sviluppo del Made in Italy nei settori ad alto potenziale come idroelettrico, eolico e idrogeno verde – ha dichiarato–. La Push Strategy si conferma come strumento fondamentale per sostenere la crescita delle imprese italiane nel contesto globale creando nuove opportunità di esportazione e rafforzando le relazioni dei grandi partner esteri con l'Italia".