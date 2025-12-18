ABC Company, acquisizione di Global Strategy e nuova raccolta di capitali

(Teleborsa) - ABC Company - Società Benefit
, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato un pacchetto di operazioni strategiche
che combina crescita per linee esterne e rafforzamento della struttura finanziaria.
La società ha sottoscritto un accordo vincolante
per l’acquisizione del business "Management Consulting e Corporate Finance" di Global Strategy
, operazione strutturata come reverse take-over ai sensi del regolamento EGM. Il perimetro acquisito sarà conferito in una NewCo, interamente controllata, di cui ABC Company rileverà il 100% del capitale. Il corrispettivo complessivo è pari a 1,9 milioni di euro
, di cui 1,32 milioni reinvestiti dai soci di Global Strategy tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di ABC Company a 4 euro per azione. L’operazione prevede anche l’ingresso di Antonella Negri-Clementi
nel CdA e accordi di collaborazione con il management di Global Strategy, con closing
atteso nel primo trimestre 2026 .
In parallelo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova operazione di raccolta di capitali
funzionale all’attuazione della strategia. In particolare, è stato approvato un aumento di capitale fino a 24,03 milioni di euro
, mediante emissione di fino a 6 milioni di azioni di categoria A riservate a investitori professionali, con un meccanismo di bonus share volto a incentivare l’investimento di medio-lungo termine.
È stata inoltre deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile 2026–2030
per un valore nominale massimo di 12 milioni di euro
, con possibilità di conversione in azioni e, in specifici casi, rimborso anche in natura. A servizio del convertibile è previsto un ulteriore aumento di capitale
fino a 13,5 milioni di euro
.
Le operazioni si inseriscono nella strategia
di ABC Company volta a rafforzare la piattaforma advisory, sostenere nuove operazioni di investimento e aggregazione industriale e consolidare il modello di permanent capital a supporto delle PMI italiane.