ABC Company, acquisizione di Global Strategy e nuova raccolta di capitali

(Teleborsa) - ABC Company - Società Benefit, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato un pacchetto di operazioni strategiche che combina crescita per linee esterne e rafforzamento della struttura finanziaria.

La società ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del business "Management Consulting e Corporate Finance" di Global Strategy, operazione strutturata come reverse take-over ai sensi del regolamento EGM. Il perimetro acquisito sarà conferito in una NewCo, interamente controllata, di cui ABC Company rileverà il 100% del capitale. Il corrispettivo complessivo è pari a 1,9 milioni di euro, di cui 1,32 milioni reinvestiti dai soci di Global Strategy tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di ABC Company a 4 euro per azione. L’operazione prevede anche l’ingresso di Antonella Negri-Clementi nel CdA e accordi di collaborazione con il management di Global Strategy, con closing atteso nel primo trimestre 2026 .

In parallelo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova operazione di raccolta di capitali funzionale all’attuazione della strategia. In particolare, è stato approvato un aumento di capitale fino a 24,03 milioni di euro, mediante emissione di fino a 6 milioni di azioni di categoria A riservate a investitori professionali, con un meccanismo di bonus share volto a incentivare l’investimento di medio-lungo termine.

È stata inoltre deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile 2026–2030 per un valore nominale massimo di 12 milioni di euro, con possibilità di conversione in azioni e, in specifici casi, rimborso anche in natura. A servizio del convertibile è previsto un ulteriore aumento di capitale fino a 13,5 milioni di euro.

Le operazioni si inseriscono nella strategia di ABC Company volta a rafforzare la piattaforma advisory, sostenere nuove operazioni di investimento e aggregazione industriale e consolidare il modello di permanent capital a supporto delle PMI italiane.
