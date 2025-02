BTP Più, ordini in Borsa superano 3,7 miliardi al termine del secondo giorno

(Teleborsa) -, che oggi ha raccolto sul mercato MOT di Borsa Italiana, un po' meno della prima giornata di collocamento (5,6 miliardi raccolti la vigilia). Le richieste sono state 113.322.Ilsul mercato sale così a, confermando l'interesse dei risparmiatori italiani per il nuovo titolo offerto dal tesoro. La, a maggio 2024,ed evidenziava segnali di stanchezza dei risparmiatori, anche perchè seguiva un altro collocamento record, che aveva fatto registrare una raccolta dial termine della seconda giornata e si oltre 18 miliardi complessivamente.Il BTP Più è un titolo a 8 anno che, oltre ad esser caratterizzato da, secondo la consueta formula step-up, è, che consente ai primi sottoscrittori, al termine del quarto anno, di scegliere se proseguire o chiedere il. Uno strumento che, evidentemente, il pubblico sta apprezzando in una fase di incertezza come quella attuale.Secondo le indicazioni del MEF, il BTP Più ha una. Il collocamento del titolo si chiuderà venerdì alle ore 13, dopodiché verranno resi noti tassi definitivi che potranno essere uguali o maggiori dei quelli minimi.