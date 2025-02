Fisco, Giorgetti: numeri su recupero evasione rafforzano attività del Paese

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che i numeri "positivi" sul recupero dell'presentati dall'"permettono di guardare con rinnovata fiducia alle prospettive e all'attrattività della nostra economia che si nutre dei vantaggi di un sistema fiscale solido ed efficiente". In un videomessaggio in occasione della presentazione dei risultati 2024 dell'Agenzia delle Entrate, il ministro ha sottolineato che tali numeri sono "la rappresentazione di come l'azione ostinata ed efficace dell'amministrazione possa contribuire a rafforzare l'attività del nostro Paese con vantaggi in termini di nuovi investimenti pluriennali e nuovi posto di lavoro"."Tuttavia non possiamo fermarci proprio sul piu' bello", ha aggiunto rivolgendosi al personale dell'Agenzia, "in questo scenario ognuno di voi avrà l'opportunità e la responsabilità di collaborare coi cittadini e con le imprese per aumentare la loronelarrivando ad un livello ancora più alto di compliance".A margine della presentazione il viceministroha invece ribadito che "sia lache la, come la, sono due priorità del governo". "Ora vedremo come realizzarle compatibilmente con le risorse e poi sottoporremo il tutto ai decisori di più alto livello, quindi ai leader di maggioranza che poi faranno delle scelte", ha aggiunto."La rottamazione e la riduzione dellesono temi di interesse, importanti. Io faccio una attività meramente istruttoria", ha ribadito Leo. "Valutiamo perché dobbiamo fare tutti i carotaggi numerici e poi si prenderanno delle decisioni", ha spiegato. "Abbiamo unodia dicembre che oggi saranno molti di più. Dobbiamo affrontarlo e abbiamo insediato unache dovrà fare una due diligence. E ci sono anche. Alla luce di questo dobbiamo risolvere una tematica che ci affligge da tantissimi anni, per noi è un elemento assolutamente fondamentale", ha quindi dichiarato il viceministro Leo.