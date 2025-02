Freedom Holding chiude trimestre con capitalizzazione record e boom ricavi

Freedom Holding Corp.

(Teleborsa) -(FRHC), capogruppo della società di brokeraggio internazionale Freedom24, ha annunciatodell’anno fiscale 2025. Isi sono attestati a 655,2 milioni di dollari, con unrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainati principalmente dalla sottoscrizione di polizze.del terzo trimestre si attesta a. Il totale degli attivi è passato da 8,302 miliardi di dollari a 9,135 miliardi di dollari nello stesso periodo.Anche ladella società ha registrato una, con 618.000 clienti retail nel segmento del brokerage, 1,4 milioni di clienti bancari e 972.000 clienti nel comparto assicurativo.La pubblicazione dei risultati ha coinciso con: le azioni di Freedom Holding Corp., quotate sul Nasdaq, hanno chiuso la giornata di giovedì 13 febbraio a, con una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto un. Dal suo debutto al Nasdaq nell'ottobre 2019, il prezzo delle azioni di FRHC è aumentato di oltre dieci volte.La forte performance e il modello di business della società sono stati riconosciuti dall'agenzia di rating internazionale, che nel dicembre 2024di Freedom Finance Europe Ltd, grazie alla solida posizione della holding nel mercato dei servizi finanziari del Kazakistan, alla sua crescente presenza in Europa ed al suo portafoglio di attività diversificato, che comprende attività di brokeraggio, banking e assicurazioni.In Europa, Freedom24 continua crescere. La crescente popolarità della piattaforma ha favorito la rapida espansione di Freedom24 in Europa, con uffici ora operativi in Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Grecia, Polonia, Bulgaria e Cipro. L’azienda prevede di ampliare ulteriormente la propria presenza europea con l’apertura di nuove uffici in Belgio, Lituania e Danimarca.