Piazza Affari: scambi al rialzo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che avanza bene del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ariston Holding
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,02%, rispetto a -0,6% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo di Ariston Holding
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,59 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,452. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,728.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)