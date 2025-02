Migranti, Meloni: legalità tra priorità governo. Brunner su accordo Italia-Albania: positivo avere nuovi approcci

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che "la legalità è una priorità per il Governo e in questo rientra il contrasto all'immigrazione irregolare di massa e per questo abbiamo lavorato per aprire una fase nuova in Italia e in Europa". Intervenendo alla Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno – Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia, la presidente del Consiglio ha delineato i punti cardine dell'azione dell'esecutivo in tema di: "lotta senza quartiere ai trafficanti, costruzione di un nuovo modello di cooperazione coi paesi di partenza e transito, promozione di canali legali e soluzioni innovative per ridisegnare i".Tali azioni, ha sottolineato Meloni, hanno portato ad una "drastica riduzione degli sbarchi e con questo la riduzione delle morti in mare". "È significativo il fatto che l'Oim dice nel 2024 a fronte di 66mila arrivati ci sono 1.695 morti e dispersi, nel 2023 con oltre 157mila sono 2.526: diminuire leè l'unico modo per ridurre il numero delle persone che perdono la vita, e siamo orgogliosi di aver contribuito a salvare vite che è la cosa più importante", ha aggiunto.L'intervento della presidente del Consiglio è arrivato poco le dichiarazioni del Commissario europeo alla Migrazione, l'austriaco, che in un'intervista all'Ansa ha sostenuto l'per il trasferimento dei migranti irregolari. "L'Italia è un partner molto importante per noi sul tema della migrazione e dei rimpatri: penso che l'Italia stia cercando di trovare nuovi modi per garantire che i rimpatri avvengano davvero ed è molto positivo avere nuovi approcci", ha dichiarato Brunner all'agenzia di stampa rispondendo ad una domanda sul protocollo firmato dai due paesi."Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni che funzionino nella pratica e ora sto lavorando alla creazione di unper sostenere i 27 nell'effettuare i rimpatri in modo efficace, quindi condividiamo pienamente questo obiettivo", ha aggiunto.Nella giornata di oggi Brunner si recherà in Italia dove incontrerà Giorgia Meloni, il vice Primo Ministro e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, il ministro dell'Interno,, e la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,. Al centro delle riunioni ci sarà la prossima Strategia di Sicurezza Interna, il nuovo approccio comune sui rimpatri, la cooperazione con i paesi partner sulla gestione delle migrazioni e l'attuazione del Patto sulle Migrazioni e l'Asilo. Il Commissario visiterà anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Informatica italiana.