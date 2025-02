Creactives, Gamberoni: accelera l'arrivo di importanti clienti, situazione favorevole in Francia

Creactives Group





(Teleborsa) - Le risorse che arrivano dall'aumento di capitale "sono molto importanti in questa fase perché la nostra, anche con caratteristiche che vanno oltre a quello che già oggi noi controlliamo e abbiamo sviluppato, e quindi ci attendono tutta una nuova generazione di prodotti evoluti". Lo ha detto a Teleborsa, CEO e presidente di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Oltre a questo, per la parte applicativa, ci serve anche completare il percorso cominciato alcuni anni fa per, cioè alla generative AI, che abbiamo già testato e che devono essere rilasciate in una nuova generazione della nostra piattaforma da condividere con i partner - ha aggiunto - Questo è un passo necessario e che vogliamo chiudere"."Ingrazie ai nostri partner abbiamo - in particolarema anche un altro partner che si sta concretizzando - l'opportunità di chiudere importanti contratti nel settore oil e gas in particolare e automotive, e siamo in una situazione estremamente favorevole -ha spiegato Gamberoni - Chiaramente ogni paese ha le proprie persone e quindi tra cugini questa questa accelerazione è stata rapida. Però anche ilci sta portando dei contatti molto interessanti, con delle prospettive molto positive per il futuro".Sulla possibilità di un passaggio da EGM PRO a EGM, con Creactives Group che avrebbe già tutti i requisiti, il CEO ha detto: "In realtà in questo momento - per le caratteristiche della nostra azienda in termini di sviluppo e di EBITDA - i nostri investitori sono lì. Abbiamo le caratteristiche, ma, curando bene lo sviluppo dei nostri partner, che tipicamente sono quelli che guardano indicatori più prospettici e meno immediati".