Creactives Group, in crescita a doppia cifra il valore della produzione nel 1° semestre 2025/26

(Teleborsa) - Creactives Group ha chiuso il primo semestre del 2025 con un valore della produzione di circa 4,9 milioni di euro, in crescita del 16%rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (4,2 milioni). La dinamica è sostenuta dall’aumento dei ricavi ricorrenti, pari a 2,9 milioni di euro (+29% su anno). La componente progettuale registra una contrazione del 9% (1,2 milioni vs 1,3 milioni del 2024), riflettendo la minore disponibilità di risorse nel semestre, allocate anche sullo sviluppo di nuove opportunità con i partner e sul crescente supporto alla base clienti esistente.



I ricavi da progetti acquisiti tramite partner sono in forte crescita, passando da circa 0,7 milioni a 2,7 milioni. L’incremento è riconducibile sia a nuove commesse con primari gruppi internazionali veicolate dai partner, sia all’attivazione dei servizi ricorrenti connessi a progetti acquisiti nel periodo precedente. La quota di fatturato internazionale si attesta a circa l’91% del totale di Gruppo.



A livello di gestione operativa, l'EBITDA ammonta a 150 mila euro, balzando dal deficit di 44 mila euro del pari periodo 2024. Il conto economico chiude con un perdita di 702 mila euro, in miglioramento dai -781mila euro di un anno prima.



La posizione finanziaria netta si riduce del 35% rispetto al dato al 30 giugno 2025, attestandosi a 1,1 milioni di euro. La variazione è principalmente legata alla sottoscrizione della prima tranche dell’aumento di capitale per 1,8 milioni, parzialmente destinata alla riduzione del capitale circolante negativo.



Il Presidente Paolo Gamberoni ha commenta: “Nel semestre il Gruppo ha registrato una crescita del valore della produzione del 16%, trainata dall’espansione dei ricavi ricorrenti (+29%), che rappresentano il principale driver di qualità del business. Le partnership con primari operatori globali – tra cui INDRA, KPMG, NTT DATA, Accenture e Bain & Company – stanno diventando un canale commerciale sempre più rilevante, come dimostra il forte incremento dei ricavi generati tramite partner. Nel periodo abbiamo completato la reingegnerizzazione della piattaforma TAM4, con l’obiettivo di ridurre tempi e complessità dei progetti e aumentare la capacità di scalare su clienti di grandi dimensioni. L’attività commerciale ha portato alla firma di nuovi contratti con gruppi internazionali quali TotalEnergies, Opella e UPM, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo su clienti globali e mantenendo elevata l’incidenza dei ricavi esteri, pari a circa il 91%. Nel complesso, i risultati del periodo riflettono un’evoluzione coerente del modello: maggiore peso dei ricavi ricorrenti, crescita del canale partner e investimenti mirati in prodotto e organizzazione per sostenere lo sviluppo futuro.”







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