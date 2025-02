IEG, Abilmente Vicenza 2025: creatività, arte tessile e oltre 1000 corsi per il DIY

(Teleborsa) - Inizia domani,, al quartiere fieristico IEG di Vicenza la nuova edizione di Abilmente Vicenza, prima tappa del 2025 del Salone delle idee creative di. In fiera, fino a. L’evento dedica uno spazio speciale all'arte tessile, presentando tre mostre uniche che interpretano temi diversi attraverso tecniche disparate, che spaziano dal patchwork alle creazioni a maglia e uncinetto, dalla filatura al punch needle fino al ricamo.Nel viaggio per la creatività, si parte con un’esposizione internazionale presentata in anteprima mondiale ad Abilmente Vicenza. A cura di EQA - European Quilt Association – realtà che raccoglie le associazioni di patchwork europee -, la. Artiste tessili di 19 paesi europei hanno reinterpretato miti, racconti popolari e simboli personali di "leggende", creando un dialogo interculturale. Le oltresaranno valutate da una giuria di esperte, che selezionerà i tre finalisti. La premiazione si terrà in fiera domani, 20 febbraio, alle ore 12."DEAR JANE a modo mio" è una mostra a cura di un espositore storico di Abilmente, il negozio padovano Merceria e Dintorni. Dedicata al celebre quilt "Dear Jane" di Jane Stickle, realizzato nel 1863, l’esposizione ha coinvolto artiste tessili che hanno reinterpretato in chiave moderna questo capolavoro, mantenendone il disegno originale ma sperimentando con nuove tecniche, dimensioni e scelte cromatiche. La mostra offre uno sguardo affascinante sull'evoluzione del patchwork, mostrando come un'opera storica possa essere fonte di ispirazione per creazioni contemporanee e personali.L'associazionededica un omaggio a un artista scelto per la sua capacità di trasmettere emozioni positive o di sensibilizzare verso tematiche importanti. La scelta del 2025 è ricaduta sullaartista brasiliano noto per le sue opere colorate e gioiose. Attraverso l'uncinetto e la maglia, le artiste coinvolte hanno reinterpretato lo stile di Britto, creando opere che trasmettono energia, vitalità e gioia. La mostra prevede una parte espositiva con visita guidata, una zona interattiva e un'opera collettiva in divenire, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza creativa e condivisa.è un evento imperdibile per chi desidera scoprire nuove tecniche creative, affinare le proprie abilità e lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze del settore. Il format della manifestazione è pensato per, dove i visitatori possono non solo acquistare prodotti unici, ma anche partecipare a oltre mille tra corsi e laboratori tenuti da esperti del settore di tutta Italia. Uncinetto, calligrafia, cucito creativo, tessitura, ma anche bigiotteria, ricamo, tecniche pittoriche, home decor, patchwork, legatoria artigianale, cucina creativa: in programma tantissime proposte per tutte le età e per tutti i gusti.