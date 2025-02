Nuova rottamazione, Lega insiste: cosa ha detto Durigon

(Teleborsa) - Sulla"ci stanno lavorando al Mef, il ministro Giorgetti ha preso a cuore la questione in prima persona per trovare le coperture che poi, come detto, nei prossimi anni diventeranno maggiori entrate per lo Stato. Diciamo che si tratta di settimane, non certo di mesi, e avremo pronto il provvedimento sulla rottamazione". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, e vice-segretario della Lega,intervistato da Affaritaliani.it.Sicuramente tutto ciò che taglia le tasse e lascia più risorse nelle tasche dei cittadini - ha spiegato Durigon - è prioritario. Noi crediamo che sia più utile e importante la rottamazione delle cartelle"Il taglio di due punti dell'Irpef non dà grandi risposte ai cittadini. Anzi, poco. La rottamazione invece toglie dal rischio di default milioni di cittadini, lavoratori, pensionati, imprese e permette di far ripartire l'economia con unLa rottamazione incide certamente di più rispetto ad altre misure sulla crescita e sui cittadini", afferma Durigon.