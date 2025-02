Enac, Di Palma incontra il presidente del Cira Blandini

(Teleborsa) - Il Presidente Enacha incontrato oggi il Presidente- Centro Italiano Ricerche Aerospaziali,"Un incontro costruttivo, che conferma il coordinamento sinergico tra Enac e Cira per il futuro della mobilità aerea avanzata, nuovo orizzonte del trasporto aereo, già oggi proiettato nel comparto aerospaziale", si legge in una nota dell'Il Presidente Enac Di Palma ha evidenziato l’importanza della ricerca nellea favore dell’innovazione tecnologica, sottolineando come l’impegno congiunto tra istituzioni e player del settore, che trovano in Enac un ideale punto di sintesi, sia determinante per una mobilità aerea, sempre più sicura, sostenibile ed evoluta.Il Presidente Cira Antonio Blandini ha posto in luce il momento decisivo per l’Italia nele le sfide in ambito aeronautico, anche quanto agli sviluppi supersonici ed ipersonici, che vedono il Cira in prima linea.