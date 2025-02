Eventi e scadenze del 20 febbraio 2025

Martedì 18/02/2025

Mercoledì 19/02/2025

Giovedì 20/02/2025

A2A

Alfonsino

Alibaba

Altea Green Power

Dropbox

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Leonardo

Meglioquesto

Pozzi Milano

Tripadvisor

Unicredit

Wal-Mart

(Teleborsa) -- Marrakech - La 4ª Conferenza Ministeriale Globale sulla Sicurezza Stradale è il massimo evento mondiale sulla sicurezza stradale che coinvolge 198 Stati, organizzata dal Regno del Marocco e dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza Stradale Marocchina (NARSA), insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e in partnership con le Nazioni Unite- Villa Erba, Cernobbio - 2ª edizione di "Cernobbio School - Una comunità che cura. Dall'idea all'azione", dove esperti internazionali, leader del settore sanitario e rappresentanti di organizzazioni globali approfondiranno il tema della sanità globale e le sue sfide emergenti- Fiera Milano Rho - Fiera internazionale dedicata al settore del verde, organizzata da VGroup (IEG)che coinvolge gli attori di tutte le filiere del verde, dalla ricerca alle costruzioni, dal seme alle forestazioni, dalla produzione all’innovazione, dalle componenti soft a quelle hard, alla distribuzione, con 9 macrosettori (vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi, arredo giardino)10:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla diciannovesima sessione plenaria dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM)10:00 -- Roma, via Silvio D’Amico 40 - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Infratel Italia e la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Sogesid. Prevista la presenza del Ministro Urso, del Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, del Presidente e dell'AD di Infratel Italia, Alfredo Maria Becchetti e Pietro Piccinetti, dell'AD di Invitalia Bernardo Mattarellae e del Presidente di ASSTEL Massimo Sarmi10:30 -- Quarterly Macro & Real Estate Market Update Call11:00 -- Banca d'Italia, Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Presentazione del Rapporto sulla sussidiarietà 2023/2024 "Sussidiarietà e … welfare territoriale" della Fondazione Sussidiarietà. Interverranno, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore Banca d'Italia), Lilia Cavallari (Presidente UPB) e Francesco Maria Chelli (Presidente ISTAT)12:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica12:00 -- Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 202415:00 -- Auditorium Sole 24 Ore, Milano - Tradizionale appuntamento de Il Sole 24 Ore dedicato all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, con un Focus dedicato alla Previdenza e l'imperdibile TuttoLavoro. Parteciperanno istituzioni, aziende ed esperti- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2024- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati preliminari 2024, alle ore 17.30 - CDA: Risultati preliminari 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio UniCredit S.p.A. e del bilancio consolidato al 31.12.2024- Risultati di periodo